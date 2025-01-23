DOLAR
35,65 0%
EURO
37,19 -0,12%
ALTIN
3.145,24 0,39%
BITCOIN
3.616.135,74 2,8%

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi Hull City'ye Kiraladı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique’yi Hull City’ye sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:37
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi Hull City'ye Kiraladı

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Lincoln Henrique'nin, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından sahip olunan İngiltere Championship takımlarından Hull City'ye kiralandığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı yazılı açıklamada, Lincoln Henrique için Hull City ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bu transfer, Fenerbahçe'nin genç yeteneklerini değerlendirme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisinden yetişen Emir Ortakaya'nın Belçika'nın Beerschot Kulübü'ne transfer olduğuna da dikkat çekti. Emir Ortakaya’nın transfer sözleşmesinde Fenerbahçe'nin geri alma opsiyonuna sahip olduğu bilgisi verildi.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Atıcı Buğra Selimzade, H&N Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı
2
Çorum'da Amatör Spor Kulüplerine 3 Milyon Lira Malzeme Desteği
3
Sivasspor, Kayserispor ile Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor
4
Milliler Paris'te Karate 1 Premier Lig'e Hazırlanıyor
5
Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Vedia Nil Apak ve Annesi Toprağa Verildi
6
Avustralya Açık Finalinde Sabalenka ile Keys Karşılaşacak
7
Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Baskılı Oynamak İstiyoruz'

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları