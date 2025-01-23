Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi Hull City'ye Kiraladı

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Lincoln Henrique'nin, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından sahip olunan İngiltere Championship takımlarından Hull City'ye kiralandığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı yazılı açıklamada, Lincoln Henrique için Hull City ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bu transfer, Fenerbahçe'nin genç yeteneklerini değerlendirme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisinden yetişen Emir Ortakaya'nın Belçika'nın Beerschot Kulübü'ne transfer olduğuna da dikkat çekti. Emir Ortakaya’nın transfer sözleşmesinde Fenerbahçe'nin geri alma opsiyonuna sahip olduğu bilgisi verildi.