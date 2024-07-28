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Fenerbahçe, Lugano Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Lugano ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşı için antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 13:20
Fenerbahçe, Lugano Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Lugano ile Maç İçin Hazırlanıyor

İsviçre'nin Lugano takımı ile 30 Temmuz Salı günü gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşına hazırlanan Fenerbahçe, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın Detayları

Günün çalışmasına ısınma ve çabukluk egzersizleri ile başlayan Fenerbahçe, pas, taktik ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Lugano Maçına Son Hazırlık

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Lugano maçı için son hazırlıklarını gerçekleştirecek. Taraftarlar, takımın bu önemli eşleşme için savunma ve hücumda gösterdiği performansı merakla bekliyor.

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