Fenerbahçe - Lugano: Şampiyonlar Ligi Rövanşı

Fenerbahçe-Lugano Maç Detayları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Lugano takımları karşı karşıya gelecek. Maç, Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Maç Hakemleri

Bu önemli karşılaşmanın hakemleri ise Robert Jones, Neil Davies ve Wade Smith (İngiltere) olarak belirlenmiştir.

Takım Kadroları

Fenerbahçe kadrosu: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko

Lugano kadrosu: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Doumbia, Mahmoud, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda