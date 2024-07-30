Fenerbahçe - Lugano: Şampiyonlar Ligi Rövanşı

Fenerbahçe-Lugano Maç Detayları
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Lugano takımları karşı karşıya gelecek. Maç, Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Maç Hakemleri
Bu önemli karşılaşmanın hakemleri ise Robert Jones, Neil Davies ve Wade Smith (İngiltere) olarak belirlenmiştir.
Takım Kadroları
Fenerbahçe kadrosu: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko
Lugano kadrosu: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Doumbia, Mahmoud, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda