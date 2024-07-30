Fenerbahçe Lugano'yu Geçerek 3. Eleme Turuna Yükseldi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu 2-1’lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçın Önemli Anları

1. yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 51. dakikasında Fenerbahçe, Tadic'in sağ kanattan kullandığı kornerle gol için risk aldı. Kale önündeki Djiku, güzel bir kafa vuruşu yaptı ancak top üstten auta gitti.

Maçın 59. dakikasında Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşuyla beraberlik golünü buldu. Dzeko'nun kafa vuruşu, kaleci Saipi'nin sağından ağlarla buluştu: 1-1.

72. dakikada Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşla etkili oldu. Çağlar Söyüncü'nün uzak köşeye vurduğu top, üst direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın son anlarında, 90. dakikada Dzeko, İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahasında şut çekti. Kaleci Saipi, bu sert vuruşu kornere çeldi.

Maçın uzatma dakikalarında, 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağdan ortasında Tadic, topu kafayla indirdi. Kale önünde bulunan Szymanski, boş kaleye gönderdiği topla skoru 2-1 yaptı.

Sonuç

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lik zaferiyle sona erdi. İlk maçta da 4-3 galip gelen Fenerbahçe, bu skoru elde ederek adını 3. eleme turuna yazdırmayı başardı.