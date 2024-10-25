DOLAR
34,27 -0,18%
EURO
37,17 -0,08%
ALTIN
3.015,52 -0,18%
BITCOIN
2.338.724,93 -0,02%

Fenerbahçe Manchester United ile Berabere Kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Manchester United ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 00:28
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 00:28
Fenerbahçe Manchester United ile Berabere Kaldı

Fenerbahçe, 1 Puanla Yetindi

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı ağırladı ve 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı.

İlk Yarıda Zorluk Çekti

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk devrede oyunun kontrolünü elinde bulundurdu. Ancak, 15. dakikada Eriksen'in attığı golle geriye düştü ve ilk yarıyı 1-0 yenik kapatmak durumunda kaldı.

Bütünlük ve Beraberlik

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle eşitliği sağladı. Gol sonrasında baskıyı artıran sarı-lacivertliler, Bright Osayi-Samuel'in sakatlanmasıyla hücum etkinliğini yitirdi. Maçın sonlarına doğru Manchester United'ın baskısı artsa da, Fenerbahçe savunması iyi bir performans sergiledi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Sarı-Lacivertlilerin Puan Durumu

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, grup aşamasında 3 maç sonunda 5 puana ulaşmış oldu.

En-Nesyri'nin Avrupa Debüsü

Fenerbahçe'nin Fas kökenli forveti Youssef En-Nesyri, Avrupa kupalarındaki ilk golünü atarak önemli bir başarı elde etti. 49. dakikada attığı golle takımına beraberliği sağladı ve böylece 5. Avrupa maçı golle taçlandırılmış oldu.

Fenerbahçe'nin Performansı

Bu sezon Avrupa kupalarında Fenerbahçe gol atma konusunda başarılı olsa da defansif zafiyetler yaşamaktan da kaçınamadı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, 7 maçta 12 gol atarken kalelerinde 10 gol gördüler.

Mourinho'nun Kırmızı Kartı

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, 57. dakikada kırmızı kartla tribüne gönderildi. 56. dakikada Bright Osayi-Samuel'in müdahalesine yoğun itirazda bulunarak hakemle gerginlik yaşadı.

Osayi-Samuel Sakatlandı

Fenerbahçeli oyuncu Bright Osayi-Samuel, 56. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi ve 62. dakikada Rodrigo Becao ile değiştirildi.

Djiku'nun Yeni Pozisyonu

Osayi-Samuel'in yerine oyuna dahil olan Rodrigo Becao ile birlikte Fenerbahçe'nin defansif düzeninde değişiklik yapıldı. Alexander Djiku, son 30 dakikayı sağ bek pozisyonunda tamamlamak zorunda kaldı.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu
2
Altay Bayındır'dan Fenerbahçe Mesajı
3
Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 Beraber Kaldı
4
Fenerbahçe - Manchester United Maçında Djiku'nun Değerlendirmeleri
5
İspanyollar genç yıldızı gözüne kestirdi!
6
Beşiktaş'ın Lyon Zaferi: Van Bronckhorst Açıklamalarda Bulundu
7
Erik ten Hag, Fenerbahçe Maçından Sonra Duygularını Paylaştı

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek