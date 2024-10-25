Fenerbahçe Manchester United ile Berabere Kaldı

Fenerbahçe, 1 Puanla Yetindi

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı ağırladı ve 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı.

İlk Yarıda Zorluk Çekti

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk devrede oyunun kontrolünü elinde bulundurdu. Ancak, 15. dakikada Eriksen'in attığı golle geriye düştü ve ilk yarıyı 1-0 yenik kapatmak durumunda kaldı.

Bütünlük ve Beraberlik

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle eşitliği sağladı. Gol sonrasında baskıyı artıran sarı-lacivertliler, Bright Osayi-Samuel'in sakatlanmasıyla hücum etkinliğini yitirdi. Maçın sonlarına doğru Manchester United'ın baskısı artsa da, Fenerbahçe savunması iyi bir performans sergiledi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, grup aşamasında 3 maç sonunda 5 puana ulaşmış oldu.

En-Nesyri'nin Avrupa Debüsü

Fenerbahçe'nin Fas kökenli forveti Youssef En-Nesyri, Avrupa kupalarındaki ilk golünü atarak önemli bir başarı elde etti. 49. dakikada attığı golle takımına beraberliği sağladı ve böylece 5. Avrupa maçı golle taçlandırılmış oldu.

Fenerbahçe'nin Performansı

Bu sezon Avrupa kupalarında Fenerbahçe gol atma konusunda başarılı olsa da defansif zafiyetler yaşamaktan da kaçınamadı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, 7 maçta 12 gol atarken kalelerinde 10 gol gördüler.

Mourinho'nun Kırmızı Kartı

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, 57. dakikada kırmızı kartla tribüne gönderildi. 56. dakikada Bright Osayi-Samuel'in müdahalesine yoğun itirazda bulunarak hakemle gerginlik yaşadı.

Osayi-Samuel Sakatlandı

Fenerbahçeli oyuncu Bright Osayi-Samuel, 56. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi ve 62. dakikada Rodrigo Becao ile değiştirildi.

Djiku'nun Yeni Pozisyonu

Osayi-Samuel'in yerine oyuna dahil olan Rodrigo Becao ile birlikte Fenerbahçe'nin defansif düzeninde değişiklik yapıldı. Alexander Djiku, son 30 dakikayı sağ bek pozisyonunda tamamlamak zorunda kaldı.