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Fenerbahçe - Manchester United Maç Özeti: İlk Yarıda 1-0

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Manchester United karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:57
Fenerbahçe - Manchester United Maç Özeti: İlk Yarıda 1-0

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe - Manchester United

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde kapattı.

İlk Yarının Gelişmeleri

Maçın 7. dakikasında, soldan kullanılan korner atışında Szymanski, kale sahasına ortaladı. Manchester United savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası çizgisi üzerinde Fred'in önünde kaldı. Ancak Fred’in gelişine sert şutu, yandan auta gitti.

15. dakikada Manchester United öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Garnacho, Mazraoui’ye pas verdi. Mazraoui’nin dokunduğu topu Zirkzee, Eriksen’e aktardı. Eriksen’in ceza yayı üzerinden sert şutu, Livakovic’in sağından ağlara gitti: 0-1.

22. dakikada Eriksen’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashford, ceza sahasına girdi ve plase vuruşunu yaptı; ancak top direğin dibinden auta çıktı.

Fenerbahçe, 23. dakikada gole çok yaklaştı. Fred’in uzun pasında, Szymanski’nin kale sahasına çevirdiği ortada kaleci Onana’nın sektirdiği top boşta kaldı. Tadic’in vuruşunu Ugarte, kayarak müdahaleyle engelledi.

37. dakikada Fenerbahçe üst üste iki net fırsat yakaladı. Szymanski’nin ortasında En-Nesyri’nin kafa vuruşunu kaleci Onana kurtardı. Seken topu Tadic, yeniden En-Nesyri’ye ortaladı. Ancak En-Nesyri, bir kez daha Onana’ya takıldı ve top kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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