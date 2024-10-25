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Fenerbahçe - Manchester United Maçında Djiku'nun Değerlendirmeleri

Fenerbahçeli Alexander Djiku, Manchester United ile oynanan maçta galibiyet fırsatlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 01:07
Fenerbahçe - Manchester United Maçında Djiku'nun Değerlendirmeleri

Fenerbahçe - Manchester United Maçının Ardından

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten maçta ortaya konan performansı değerlendirdi.

İkinci Yarıda Galip Gelme Fırsatı

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Djiku, "İkinci yarıda kazanabilirdik. Galibiyeti getirecek pozisyonlara girdik," ifadelerini kullandı.

Farklı Pozisyonlarda Oynama Esnekliği

Djiku, maçı kazanmaları için takım olarak bir reaksiyon göstermeleri gerektiğini vurguladı ve sağ bekte oynamanın kendisi için bir sorun olmadığını dile getirdi. "Hocam benden sol bek ya da sağ bek oynamamı istiyorsa, ben de memnuniyetle yerine getiririm. Elbette benim tercih ettiğim pozisyon stoper," dedi.

Katkı Sağlamak ve Şampiyonluk Hedefi

Manchester United karşısında ilk yarıda iyi bir performans sergilediklerini belirten Djiku, "Ne kadar pozisyon da bulsak devreye maalesef 1-0 geride girdik. Ancak oyunumuzu oynamaya devam ettik. Vazgeçmedik ve 1-1'i bulduk," şeklinde konuştu.

Tribünlerin maç boyunca takıma destek verdiğini de ifade eden futbolcu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki şansını ve hedeflerini şöyle değerlendirdi: "Genel anlamda iyi performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Bugün berabere kaldık. Daha önce kazandığımız bir maç da var. Elbette bizler direkt sonraki tura çıkmak istiyoruz. Daha fazla maç kazanmamız gerekiyor."

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