Fenerbahçe, Marco Asensio'yu 3+1 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki İspanyol orta saha Marco Asensio'yu Paris Saint-Germain'den 3+1 yıllığına transfer etti; oyuncu ve yönetim açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 20:49
Fenerbahçe, İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Transfer Detayları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun kalıcı transferi için Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Asensio'nun İlk Sözleri

Asensio transferiyle ilgili olarak, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetimden Değerlendirme

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ise, "Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe'de oynamaya can atıyordu. Teknik becerileri, oyun zekası ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak. Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

