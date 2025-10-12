Fenerbahçe Medicana 3-1 Aras Spor — Vodafone Sultanlar Ligi İlk Hafta

Fenerbahçe Medicana, Aras Spor'u 3-1 ile geçti

Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 | İlk Hafta

Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aras Spor'u 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Karşılaşma boyunca setlerdeki dengeli oyun ve kritik anlarda alınan sayılar Fenerbahçe Medicana'nın lehine sonuçlandı. Resmi skor Aras Spor: 1 - Fenerbahçe Medicana: 3 olarak kayıtlara geçti.

Bu galibiyetle Fenerbahçe Medicana, lige olumlu bir başlangıç yaparken Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun geri kalanı için momentum yakalamış oldu.

Maçın öne çıkan anları ve detaylı istatistikler ilerleyen haberlerimizde yer alacaktır.

Vodafone Sultanlar Ligi 2025 - 2026 sezonu ilk hafta maçında Aras Spor ile Fenerbahçe Medicana, Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe Medicana'dan Melissa Vargas topa müdahale etti.