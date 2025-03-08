Fenerbahçe Medicana, Altekma'yı Deplasmanda 3-2 Mağlup Etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele yaşandı. 25. haftanın önemli karşılaşmasında, Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Altekma ile karşı karşıya geldi.

Maç sonunda, konuk takım Fenerbahçe Medicana, 3-2'lik skorla galip gelerek ligdeki iddiasını sürdürdü. Bu zafer, Fenerbahçe Medicana'nın ligdeki performansı açısından büyük bir önem taşıyor. Taraftarlar, ekiplerinin gösterdiği üstün performansla büyük bir sevinç yaşadı.

Fenerbahçe Medicana'nın bu başarısı, takıma olan inancı bir kat daha artırırken, Altekma ise ilerleyen haftalarda toparlanma hedefine odaklanacak.

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi 25’inci haftasında Altekma ile Fenerbahçe Medicana, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Fenerbahçe Medicana taraftarları tribünden takımlarına destek verdi.

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi 25’inci haftasında Altekma ile Fenerbahçe Medicana, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Fenerbahçe Medicana taraftarları tribünden takımlarına destek verdi.