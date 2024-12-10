Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'yı Ağırlayacak

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Büyük Bir Mücadeleye Hazırlanıyor

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında yarın akşam Macaristan temsilcisi Vasas Obuda ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Hakemler Ve Eşleşme Detayları

Bu kritik karşılaşmayı, Bulgar hakem Dobromir Dobrev ve İtalyan hakem Stefano Cesare yönetecek. Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, şu anda lider konumda bulunuyor.

Vasas Obuda'nın Durumu

Macaristan ekibi Vasas Obuda ise grupta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, bu maçla birlikte grup liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.