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Fenerbahçe Medicana Earvin Ngapeth ile Anlaştı

Fenerbahçe Medicana, ünlü smaçör Earvin Ngapeth'i 2025-2026 sezonu sonuna kadar kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 23:59
Fenerbahçe Medicana Earvin Ngapeth ile Anlaştı

Fenerbahçe Medicana Earvin Ngapeth'i Transfer Etti

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, transfer döneminde önemli bir hamle yaparak kadrosunu Earvin Ngapeth ile güçlendirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Earvin Ngapeth'e ailemize hoş geldin diyor, sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir kariyer yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Transfer Detayları

Fransız smaçör, 2 Ocak tarihinde takıma katılacak ve 2025-2026 sezon sonuna kadar Fenerbahçe Medicana'nın oyuncusu olacak.

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