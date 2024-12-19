Fenerbahçe Medicana Earvin Ngapeth ile Anlaştı

Fenerbahçe Medicana Earvin Ngapeth'i Transfer Etti
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, transfer döneminde önemli bir hamle yaparak kadrosunu Earvin Ngapeth ile güçlendirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Earvin Ngapeth'e ailemize hoş geldin diyor, sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir kariyer yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Transfer Detayları
Fransız smaçör, 2 Ocak tarihinde takıma katılacak ve 2025-2026 sezon sonuna kadar Fenerbahçe Medicana'nın oyuncusu olacak.