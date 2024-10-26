Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 Geçti

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi'nde Galibiyet Serisini Sürdürdü

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, konuk ekip olan Eczacıbaşı'nı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin Detayları

Fenerbahçe Medicana, karşılaşma boyunca serbest atışlarda ve smaçlarda büyük bir üstünlük sağladı. Rakibinin oyun düzenini bozmayı başaran Fenerbahçe, etkili servisleriyle de dikkat çekti.

Melissa Vargas'ın Başarısı

Bu maçta öne çıkan isim ise Melissa Vargas oldu. Vargas, toplamda 24 sayı üretirken, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sonuçlar

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana, ligin 5. maçından da galip gelerek yenilgisiz bir performans sergilemiş oldu. Eczacıbaşı Dynavit ise bu maçla birlikte sezonun ilk yenilgisini almış oldu.