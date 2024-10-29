DOLAR
34,28 0,08%
EURO
37,09 -0,04%
ALTIN
3.056,88 -1,13%
BITCOIN
2.504.602,98 -5,01%

Fenerbahçe Medicana Galatasaray Daikin'i 3-0 Yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin karşısında net bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 20:27
Fenerbahçe Medicana Galatasaray Daikin'i 3-0 Yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Derbi Heyecanı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında büyük bir derbi mücadelesi gerçekleşti. Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Medicana'nın Başarısı

Bu zaferle birlikte Fenerbahçe Medicana, sezonun ilk 6 maçında 6 galibiyet alarak mükemmel bir performans sergiledi. Galatasaray Daikin ise bu maçla birlikte ligdeki ilk yenilgisini tatmış oldu.

Voleybol tutkunları, bu derbinin sonucunu heyecanla takip etti. Fenerbahçe'nin elde ettiği bu başarı, takımın morallerini yükseltirken, Galatasaray için ise yeniden değerlendirme zamanı olduğunu gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. Hafta Kıyasıya Mücadeleler
2
Türkiye Kadın Futbol Takımı 2025 UEFA Avrupa Şampiyonası'na Veda Etti
3
Aras Kargo, Sarıyer Belediyespor'u Deplasmanda Geçti
4
35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Düzenleniyor
5
Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'ndan Zaferle Çıktı
6
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Liderliğini Koruyor
7
Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi Haftası

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek