Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti!

Fenerbahçe Medicana'dan Dominant Performans

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında, Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyespor ile karşılaştı. Fenerbahçe Medicana, üstün bir oyun sergileyerek maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanmayı başardı.

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Bu zorlu mücadelede Fenerbahçe, rakip takım karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti. Her seti alarak sahadan galip ayrılan Fenerbahçe Medicana, ligdeki iddiasını bir kez daha kanıtladı.

Bu galibiyet, Fenerbahçe Medicana'nın ligdeki sıralamasını yukarı taşırken, Sarıyer Belediyespor için ise zorlu bir dönem başlamış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.