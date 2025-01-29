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Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Hazırlığını Tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Midtjylland ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:44
Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Hazırlığını Tamamladı

Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Hazırlığını Tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında, Danimarka ekibi Midtjylland ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, müsabaka hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı. Yeni transferlerden Anderson Talisca, teste tabi tutulduğu için saha çalışmalarına katılamadı. Diğer bir yeni transfer Diego Carlos ise antrenmanda aktif olarak yer aldı.

İdman öncesinde, teknik direktör Mourinho, Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile bir süre görüşerek takıma moral verdi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi ve dinamik ısınma ile istasyon çalışması ile devam etti.

Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından basına kapalı bölümde Midtjylland maçı için taktiksel çalışmalar yaptı.

Midtjylland-Fenerbahçe müsabakası yarın TSİ 23.00'de MCH Arena'da oynanacak.

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