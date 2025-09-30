Fenerbahçe, Nice maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibiyle sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Çalışma, pas ve şut egzersizleriyle devam etti ve çift kale maçlarla tamamlandı.

Hesap.com Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanda aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.