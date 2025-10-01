Fenerbahçe, Nice maçı öncesi antrenmanını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta hazırlıkları Can Bartu Tesisleri'nde sona erdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Fransa'nın Nice takımını konuk edeceği maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı ve çalışma ısınma hareketleriyle başladı.
Sakatlığı bulunan Jhon Duran antrenmana katılmazken, idman 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Ardından futbolcular dar alanda, 3 hücum 2 savunma formatında çift kale çalışma gerçekleştirdi.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiksel çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
Antrenmanı yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları da takip etti.