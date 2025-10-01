Fenerbahçe, Nice maçı öncesi antrenmanını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında yarın oynayacağı Nice maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanını tamamladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:51
Fenerbahçe, Nice maçı öncesi antrenmanını tamamladı

Fenerbahçe, Nice maçı öncesi antrenmanını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta hazırlıkları Can Bartu Tesisleri'nde sona erdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Fransa'nın Nice takımını konuk edeceği maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı ve çalışma ısınma hareketleriyle başladı.

Sakatlığı bulunan Jhon Duran antrenmana katılmazken, idman 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Ardından futbolcular dar alanda, 3 hücum 2 savunma formatında çift kale çalışma gerçekleştirdi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiksel çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Antrenmanı yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları da takip etti.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresunspor, Trabzon'da 36-29 Galip — Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi
2
Fenerbahçe, Nice maçı öncesi antrenmanını tamamladı
3
Fenerbahçe - Nice öncesi Tedesco'dan uyarı: "Onlar da bizi savunmak zorunda"
4
Amed Sportif Faaliyetler, Mehmet Altıparmak ile Yollarını Ayırdı
5
Ertuğrul Doğan: MHK Türk Futbolunun Kanayan Yarası — Trabzonspor'un Planları
6
Kocaelispor, Beşiktaş Hazırlıklarını Sürdürüyor: İnan ve Dursun'dan Güven Mesajı

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin