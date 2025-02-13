Fenerbahçe'nin Anderlecht ile Mücadelesinde Öne Çıkanlar

Fenerbahçe'nin Kadrosunda Önemli Değişiklikler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk etti. Teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Alanyaspor maçına göre kadroda 3'ü zorunlu toplam 4 değişiklik yaptı.

Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alanÇağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Levent Mercan ve Oğuz Aydın ise liste dışı kalırken, Anderson Talisca yedek soyunduruldu. Mourinho, bu isimlerin yerine, Anderlecht karşısında Sofyan Amrabat, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Kalede İrfan Can Eğribayat

Anderlecht karşısında kaleyi Irfan Can Eğribayat korurken, savunma üçlüsünü Milan Skriniar, Sofyan Amrabat ve Yusuf Akçiçek oluşturdu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Filip Kostic oynarken, orta sahada Fred Rodrigues ile Sebastian Szymanski yer aldı. Hücum hattında ise Dusan Tadic'in önünde Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri forma giydi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Şükür Toğrak, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca, Cengiz Ünder, Irfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun ise yedek kulübesinde yer aldı.

Mourinho Yedek Kulübesine Geri Döndü

Jose Mourinho, yedek kulübesine geri dönerek takımın başında yer aldı. Olimpik Lyon maçının ikinci yarısına geç çıkılması nedeniyle UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Midtjylland karşısında yedek kulübesinde yer alamadı.

Fenerbahçe'nin Dört Eksik Oyuncusu

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında Dominik Livakovic, Alexander Djiku, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü isimlerinin sakatlıkları nedeniyle mücadelede yararlanamadı.

Mert Müldür 26 Gün Sonra Takımda

Fenerbahçe'nin milli savunmacısı Mert Müldür, 26 gün aradan sonra kadroda yer aldı. En son Adana Demirspor karşısında forma giyen Müldür, sakatlığı nedeniyle 6 maçta takımı yalnız bırakmıştı.

Osayi-Samuel 5 Maç Sonra İlk 11'de

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Bright Osayi-Samuel, 5 maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı. Ligde 3 ve kupada 1 maçta forma giyemeyen Osayi-Samuel, Midtjylland maçında cezası nedeniyle de oynayamamıştı.

Medyadan Yoğun İlgi

Fenerbahçe-Anderlecht müsabakasına medya dikkat çekti. Karşılaşmayı, 16'sı yabancı olmak üzere 224 basın mensubu takip etti.