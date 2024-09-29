Fenerbahçe'nin Antalyaspor Zaferi: Acun Ilıcalı'dan Kritik Açıklamalar

Fenerbahçe, Antalyaspor'u Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına özel açıklamalarda bulundu.

Önemli 3 Puan!

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından, Ilıcalı, takımının uzun maratonda değerli bir 3 puan aldığını ifade etti. 'Bizim için çok önemli bir maçtı. Yukarıya karşı puan farkını kapamış olduk,' diyen Ilıcalı, oyuncularını ve teknik ekibi tebrik etti.

Hakem Kararlarına Eleştiri

Maçtaki hakem kararları üzerine ise Ilıcalı, 'Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip öyle konuşmak istiyoruz. Türkiye'de şu anda garip şeyler var. Taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler. Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz,' dedi. Ayrıca, VAR uygulamalarıyla ilgili bazı sıkıntılara dikkat çekti.

Taraftarlara Mesaj

Taraftarlara hitaben konuşan Ilıcalı, 'Biz bir maçla yıkılmayız, biz Fenerbahçeyiz. Bir mağlubiyet aldığımız zaman bizi bozmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamayacaklar,' vurgusunu yaptı. Gelecek maçlar için umutlu olduklarını belirterek, hocamızla beraber, iyi günler bizi bekleyecek dedi.

Futbolun Doğası

Futbolun her zaman zorluklarla dolu olduğunu kabul eden Acun Ilıcalı, 'Herkes puan kaybı yaşayacak, bu doğaldır. Yeter ki kimse takımları yenilmez zannetmesin,' ifadelerini kullandı. UEFA ve Süper Lig'de mücadele etmeye devam ettiklerini sözlerine ekleyen Ilıcalı, desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.