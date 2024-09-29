DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.250.886,91 -0,38%

Fenerbahçe'nin Antalyaspor Zaferi: Acun Ilıcalı'dan Kritik Açıklamalar

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor maçı sonrası önemli mesajlar verdi ve yeni federasyona güven duyduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 23:09
Fenerbahçe'nin Antalyaspor Zaferi: Acun Ilıcalı'dan Kritik Açıklamalar

Fenerbahçe, Antalyaspor'u Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına özel açıklamalarda bulundu.

Önemli 3 Puan!

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından, Ilıcalı, takımının uzun maratonda değerli bir 3 puan aldığını ifade etti. 'Bizim için çok önemli bir maçtı. Yukarıya karşı puan farkını kapamış olduk,' diyen Ilıcalı, oyuncularını ve teknik ekibi tebrik etti.

Hakem Kararlarına Eleştiri

Maçtaki hakem kararları üzerine ise Ilıcalı, 'Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip öyle konuşmak istiyoruz. Türkiye'de şu anda garip şeyler var. Taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler. Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz,' dedi. Ayrıca, VAR uygulamalarıyla ilgili bazı sıkıntılara dikkat çekti.

Taraftarlara Mesaj

Taraftarlara hitaben konuşan Ilıcalı, 'Biz bir maçla yıkılmayız, biz Fenerbahçeyiz. Bir mağlubiyet aldığımız zaman bizi bozmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamayacaklar,' vurgusunu yaptı. Gelecek maçlar için umutlu olduklarını belirterek, hocamızla beraber, iyi günler bizi bekleyecek dedi.

Futbolun Doğası

Futbolun her zaman zorluklarla dolu olduğunu kabul eden Acun Ilıcalı, 'Herkes puan kaybı yaşayacak, bu doğaldır. Yeter ki kimse takımları yenilmez zannetmesin,' ifadelerini kullandı. UEFA ve Süper Lig'de mücadele etmeye devam ettiklerini sözlerine ekleyen Ilıcalı, desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Türkiye Baja Şampiyonası'nın İkinci Ayağı Tamamlandı
2
Fenerbahçe'nin Başarısı: Mourinho'dan Önemli Açıklamalar
3
Fenerbahçe'nin Antalyaspor Zaferi: Acun Ilıcalı'dan Kritik Açıklamalar
4
Antalya'da Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Heyecanı Sona Erdi
5
Kayserispor'un Hedefi: Beşiktaş'ı Yenmek
6
Türkiye'yi Temsil Eden Motosikletçiler İspanya ve Endonezya'da Yarışacak
7
Ritmik Cimnastikçiler Balkan Şampiyonası'nda 9 Madalya Kazandı

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem