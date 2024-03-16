Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi rakibi Olympiakos oldu

Olympiakos'un 47 lig şampiyonluğuyla Yunan futbolunun açık ara en başarılı takımı olduğu bilinen bir gerçek. Ancak, son dönemde takımın yaşadığı iniş çıkışlar dikkat çekiyor. Özellikle bu sezon, beklenen performansı gösteremeyen bir ekip oldular.

Sezon öncesinde İspanyol teknik direktör Diego Martinez yönetiminde yola çıkan Olympiakos, ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları elde edemeyince Martinez ile yollarını ayırdı. Bu noktada, takımın koltuğuna bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Carlos Carvalhal getirildi. Ancak Carvalhal da beklenen etkiyi yaratamadı ve sadece 2 ay görevde kaldı. Takımın başına ise geçtiğimiz ay İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar getirildi.

Ancak teknik direktör değişiklikleri, Olympiakos'un performansını istenilen seviyeye taşıyamadı. Atina ekibi, ligde normal sezonu lider PAOK'un 3 puan gerisinde 3. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşadı. Şampiyonluk turunda ilk maçta ise Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a kendi sahalarında 3-1 yenilerek bir kez daha beklenenin altında bir performans sergiledi.



OLYMPIAKOS'UN YILDIZLARI FENERBAHÇE'YE KARŞI FORMA GIYEMEYECEK!





Olympiakos'un ligdeki şampiyonluk şansı zor görünüyor. Bu durum, Yunan ekibini Avrupa Konferans Ligi'ne daha fazla odaklanmaya yönlendirebilir. Ancak onları motive eden bir başka önemli faktör var: Konferans Ligi Finali'ne, ezeli rakipleri AEK'in sahası ev sahipliği yapacak. Olympiakos için, zorlu bir sezonun ardından ezeli rakibin sahasında Avrupa Kupası kaldırmak büyük bir teselli olabilir.

Fenerbahçe ile daha önce bir kez karşılaşan Olympiakos, geçmişte istenen sonuçları elde edememişti. 2021-22 sezonunda Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda yer alan iki takımın mücadelelerinde, Yunan ekibi Atina'da 1-0, Kadıköy'de ise 3-0 galip gelmişti. Sarı-Lacivertliler, grubu 3. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'ne düşerken, 2. sırayı alan Olympiakos ise Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmişti.

Olympiakos yönetimi, sezonun ilk yarısındaki hayal kırıklığının ardından ara transfer döneminde önemli isimleri kadroya dahil etti. Ancak bu oyuncuların birçoğu UEFA listesine yetişemedi. Bu nedenle kanat oyuncuları Jovane Cabral ve Gelson Martins ile forvet Fran Navarro, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe'nin kart sınırında olan Djiku ve Oosterwolde, St. Gilloise rövanş maçını sorunsuz tamamlamıştı. Ancak Olympiakos aynı şansı yaşayamadı. Maccabi Tel Aviv rövanş maçına kart sınırında çıkan takımın önemli isimleri Daniel Podence ve Konstantinos Fortounis, gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü. İki yıldız oyuncu da Atina'da oynanacak olan çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Podence bu sezon 35 resmi maçta 12 gol atarken, 8 asist yapmıştı. Fortounis ise 38 karşılaşmada 10 gol kaydederken, 16 gol pası vermişti.

