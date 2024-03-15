Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi rakibi Yunan devi oldu

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. İki köklü kulübün karşı karşıya geleceği bu eşleşme, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak.