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Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi rakibi Yunan devi oldu

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. İki köklü kulübün karşı karşıya geleceği bu eşleşme, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 16:22
Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi rakibi Yunan devi oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunan devi Olympiakos ile karşılaşacak. Serinin ilk maçı 11 Nisan'da İstanbul'da, rövanş maçı ise 18 Nisan'da Pire'de oynanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinin ardından kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimizin rakibi belli oldu.

İşte Eşleşmeler:

Club Brugge - PAOK

Olympiakos - Fenerbahçe

Aston Villa - LOSC Lille

Viktoria Plzen - Fiorentina

Yarı Final Eşleşmeleri:

Fenerbahçe, Olympiacos'u elemesi durumunda yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Aston Villa / LOSC Lille vs Olympiakos / Fenerbahçe

Viktoria Plzen / Fiorentina vs Club Brugge / PAOK

Maç Tarihleri:

Konferans Ligi çeyrek final maçları 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Final Yunanistan'da:

UEFA Konferans Ligi finali, Yunanistan'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

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