Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi rakibi Yunan devi oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunan devi Olympiakos ile karşılaşacak. Serinin ilk maçı 11 Nisan'da İstanbul'da, rövanş maçı ise 18 Nisan'da Pire'de oynanacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinin ardından kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimizin rakibi belli oldu.
İşte Eşleşmeler:
Club Brugge - PAOK
Olympiakos - Fenerbahçe
Aston Villa - LOSC Lille
Viktoria Plzen - Fiorentina
Yarı Final Eşleşmeleri:
Fenerbahçe, Olympiacos'u elemesi durumunda yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Aston Villa / LOSC Lille vs Olympiakos / Fenerbahçe
Viktoria Plzen / Fiorentina vs Club Brugge / PAOK
Maç Tarihleri:
Konferans Ligi çeyrek final maçları 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Final Yunanistan'da:
UEFA Konferans Ligi finali, Yunanistan'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.