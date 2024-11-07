Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar ile Müsabakası 0-0 Beraberlikle Sona Erdi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi Heyecanı

Bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen mücadelede ilk yarı 0-0 berabere sona erdi.

İlk Yarının Öne Çıkan Anları

19. dakikada Fenerbahçe, önemli bir fırsat yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, ceza sahasında yer alan Dzeko'ya güzel bir ortalama yaptı. Dzeko'nun kafa vuruşunu kaleci Owusu-Oduro, ustaca kurtararak topu kornere gönderdi.

28. dakikada bir başka tehlike geldi. Saint-Maximin'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu Owusu-Oduro'ya çarparak tehlikeyi sona erdirdi; ancak top yine de kaleye yöneldi. Savunma, son anda müdahale ederek topu kornere atmayı başardı.

36. dakikada Fenerbahçe, başka bir fırsatı değerlendiremedi. Sağ kanatta topla buluşan Tadic, Dzeko'ya bir ara pası attı. Ancak, Dzeko'nun vuruşu, kaleci Owusu-Oduro tarafından engellendi.

İlk yarı sonunda, taraflar birbirine üstünlük kuramadan golsüz eşitlikle soyunma odasına gitti.