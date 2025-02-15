Fenerbahçe'nin Borcu 18,6 Milyar Lira Olarak Belirlendi

Fenerbahçe'nin borcu 30 Kasım 2024 itibarıyla 18,6 milyar lira olarak açıklandı. Detaylar burada.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:10
Fenerbahçe'nin Borcu 18,6 Milyar Lira Olarak Belirlendi

Fenerbahçe Kulübü'nün Borcu Açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla borcunun 18 milyar 600 milyon lira olduğunu duyurdu. Bu açıklama, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapıldı.

Denetim Raporu ve Yükümlülükler

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2024 – 30 Kasım 2024 dönemini kapsadığını belirtti. Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 11 milyar 98 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 7 milyar 502 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam yükümlülüğün 18 milyar 600 milyon lira olduğunu açıkladı.

Dönem Gelir ve Giderleri

Fenerbahçe'nin 2024 dönem gelirinin 6 milyar 469 milyon lira, dönem giderinin ise 6 milyar 349 milyon lira olduğunu kaydeden Vodina, kulübün toplam dönem karını 562 milyon lira olarak duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz...

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, toplantıda konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz...

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, toplantıda konuşma yaptı.

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