Fenerbahçe'nin cezası belli oldu: Hükmen mağlubiyet ve 1 yıl men

Süper Kupa maçının ardından Fenerbahçe'nin alacağı cezaların büyük oranda belirlendiği bildirildi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 2. dakikasında sahadan çekilen sarı-lacivertli futbolcuların, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullar tarafından alınacak kararlarla cezalandırılacağı açıklandı.

Öncelikle TFF, maç görevlilerinin raporlarını bekleyecek ve ardından Disiplin Kurulları görev sürecini başlatacak. Kurullar, hükmen mağlubiyet kararını verecek ve bu karar TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak. Tüm bu sürecin 1 hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye hükmen maç cezası ve 1 yıl Türkiye Kupası'na katılmama cezası verecek. Bu kararın, Fenerbahçe'nin müsabakadan çekilmesinin ardından alınan bir sonuç olduğu belirtiliyor