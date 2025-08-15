DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.231,08 0,01%

Fenerbahçe'nin Göztepe Maçı Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı; Mert Müldür, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao kadroda yer almıyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 20:28
Fenerbahçe'nin Göztepe Maçı Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Göztepe Maçı Kadrosu Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao kadroya dahil edilmedi.

Kadro

Kadroda yer alan oyuncular: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.

İLGİLİ HABERLER

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serikspor 1-0 Ümraniyespor: Yuran'dan Övgü, Mingan'dan Hakem Eleştirisi
2
Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Emre Erdem'i Resmen Açıkladı
3
Liverpool 4-2 Bournemouth: Premier Lig Açılışında Şampiyonun Zaferi
4
Al Nassr, Kingsley Coman'ı Resmen Kadrosuna Kattı
5
Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük — Sezona 2'de 2
6
Trendyol 1. Lig: Serikspor 1-0 Eminevim Ümraniyespor
7
Fenerbahçe İzmir'e Geldi: Göztepe Maçı Öncesi Taraftar Coşkusu

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos