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Fenerbahçe'nin iki yıldızdan elde edeceği bonservis geliri ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiraladığı Lincoln ve Miguel Crespo için yeni kulüplerinden karar çıktı. Lincoln ve Miguel Crespo'nun opsiyonlarının kullanılacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin iki futbolcudan elde edeceği bonservis geliri de ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:00
Fenerbahçe'nin iki yıldızdan elde edeceği bonservis geliri ortaya çıktı

Transferde Pusula: Fenerbahçe'nin Lincoln ve Miguel Crespo İkilemi

Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan Lincoln ve Miguel Crespo'nun geleceği belirsizliğini korurken, ara transfer perdesinde bu iki oyuncunun yeni takımlarının belli olduğu iddia ediliyor. Satın alma opsiyonuyla kiralanan bu futbolcular için kulüp yönetiminden beklenen kararın yansımaları merakla bekleniyor.

Bragantino, Lincoln'in etkileyici performansından ötürü memnuniyetini dile getirirken, Rayo Vallecano da Miguel Crespo'nun gösterdiği başarılardan memnun kaldı. İki kulübün de, söz konusu futbolcuların opsiyonlarını kullanacağına dair güçlü sinyaller alındı. Bu kararlar, futbol camiasında büyük bir heyecanla karşılanırken, Fenerbahçe'nin gelecekteki hamleleri merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'nin kasasına dolar mı yoksa euro mu girecek bilinmezken, Lincoln ve Miguel Crespo'nun transferinden elde edilecek bonservis gelirinin miktarı da gün yüzüne çıktı. Bu rakam, sarı-lacivertli kulübün mali dengelerinde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

Miguel Crespo, Rayo Vallecano formasıyla ligde 4 maça çıkarken, Lincoln ise Bragantino'da 6 maçta sahne aldı ve bu süreçte 1 asistlik skor katkısı sağladı. İki futbolcunun performansları, yeni kulüplerinin opsiyonlarını kullanma kararında etkili olabilir.

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