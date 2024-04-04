Fenerbahçe'nin iki yıldızına sarı kart engeli

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı maçta zor bir durumla karşı karşıya kaldı. Karşılaşmanın 64. dakikasında Jayden Oosterwolde, 72. dakikada ise Sebastian Szymański yapılan müdaheleler sonucunda sarı kart gördü Fenerbahçe'nin 2 önemli oyuncusu, Karagümrük maçında cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertli takımın yıldızlarından Jayden Oosterwolde ve Szymanski, maç sırasında aldıkları sarı kartlarla ceza sınırına ulaştılar.

Oosterwolde ve Szymanski'nin sarı kart görmesi, Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynayacağı önemli maç öncesinde teknik direktör ve taraftarlar için ciddi bir endişe kaynağı oldu. İki oyuncunun cezalı duruma düşmesi, takımın savunma ve hücum hattında önemli bir boşluk yaratması bekleniyor.