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Fenerbahçe'nin iki yıldızına sarı kart engeli

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinde sarı kart gören 2 önemli oyuncu, Karagümrük maçında sahada olamayacak. Bu durum, sarı lacivertli takım için ciddi bir zorluğa işaret ediyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 04.04.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 18:48
Fenerbahçe'nin iki yıldızına sarı kart engeli

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı maçta zor bir durumla karşı karşıya kaldı. Karşılaşmanın 64. dakikasında Jayden Oosterwolde, 72. dakikada ise Sebastian Szymański yapılan müdaheleler sonucunda sarı kart gördü Fenerbahçe'nin 2 önemli oyuncusu, Karagümrük maçında cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertli takımın yıldızlarından Jayden Oosterwolde ve Szymanski, maç sırasında aldıkları sarı kartlarla ceza sınırına ulaştılar.

Oosterwolde ve Szymanski'nin sarı kart görmesi, Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynayacağı önemli maç öncesinde teknik direktör ve taraftarlar için ciddi bir endişe kaynağı oldu. İki oyuncunun cezalı duruma düşmesi, takımın savunma ve hücum hattında önemli bir boşluk yaratması bekleniyor.

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