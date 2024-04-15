Fenerbahçe'nin Karagümrük maçında yabancı VAR heyecanı: Andre Narciso beğeni topladı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçta, yabancı VAR hakemi Andre Narciso'nun performansı dikkat çekti. Eski hakemlerden gelen olumlu yorumlarla Narciso'nun kararları, Türk futbolunda yabancı VAR'ların gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Fatih Karagümrük'ü mağlup ettiği mücadelede VAR koltuğunda oturan Portekizli hakem Andre Narciso, yaptığı doğru müdahalelerle beğeni topladı. Özellikle maçtaki kritik pozisyonlarda doğru kararları veren Narciso, eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun ve Fanatik yazarı Deniz Çoban'ın takdirini kazandı.

Erman Toroğlu, yazısında yabancı VAR hakeminin gerekliliğinden bahsederken Narciso'nun kararlarını olumlu bulduğunu dile getirdi. Deniz Çoban ise, VAR'ın açık hatalarda devreye girdiği ve Narciso'nun doğru müdahalelerde bulunduğu konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin galibiyetinde Narciso'nun performansı ön plana çıkarken, Türk futbolunda yabancı VAR hakemlerinin önemi bir kez daha vurgulandı.