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Fenerbahçe'nin Lig Tarihinde Unutulmaz Anlar

Fenerbahçe, lig tarihinin en farklı galibiyet ve yenilgilerine imza attı. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:07
Fenerbahçe'nin Lig Tarihinde Unutulmaz Anlar

Fenerbahçe'nin Lig Tarihindeki Başarıları ve Düşüşleri

Sarı-lacivertliler, 2024-2025 sezonuna 10 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor ile başlayacak. Fenerbahçe, lig tarihinde pek çok unutulmaz an yaşadı ve önemli rekorlara imza attı.

En Farklı Galibiyet ve Yenilgiler

Fenerbahçe, şimdiye kadar 8-1 ve 7-0 gibi tarihi galibiyetler elde etti. Ancak, en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile yaşadı.

İlk 8 Gol Anlar

Fenerbahçe'nin en çok gol attığı maçlar arasında yapılan karşılaşmalar:

  • 1994: Fenerbahçe - Samsunspor 8-1
  • 1994: Fenerbahçe - Kayserispor (İzmir) 8-1

Yenilgi Serileri

Sarı-lacivertliler, en çok üst üste yenilgi yaşadığı dönemlerde yalnızca 3 maç kaybetti. Bu kötü dönemler 1966-67, 1980-81 ve 2021-22 sezonları olarak kayıtlara geçti.

Unutulmaz Yenilmezlik Serileri

Lig tarihinde en uzun yenilmezlik serisi olarak tanınan 31 maç başarıyla, 1963-64 sezonunda gerçekleştirildi. Fenerbahçe rakiplerine karşı üstün oyununu sürdürdü.

Gol Kemeri Hakkında

Fenerbahçe, üst üste oynadığı 34 maç boyunca fileleri havalandırarak söz konusu lig tarihlerinin en iyilerini sergiledi. Ancak, 1980-81 sezonunda 5 maç - gol atamadığı bir dönemi de yaşadı.

Sonuç

Sarı-lacivertlilerin lig tarihindeki performansları, birçok farklı rekorla dolu. Her sezon yeni bir başlangıç ile umutları yeşerten Fenerbahçe, spor arenasında önemli bir yer edinmeye devam ediyor.

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