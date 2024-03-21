Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararı pahalıya patlayabilir

Trendyol Süper Lig 30. haftasında pazar günü Fenerbahçe 2-3 Trabzonspor'u mağlup ederken bitiş düdüğü sonrasında istenmeyen olaylar yaşandı. Bordo lacivertli takımın taraftarları sahaya inerken Fenerbahçe'nin galibiyet sevinci yarıda kaldı. Fenerbahçeli oyunculara eline korner direği ile koşan taraftarlar görülürken saha içerisinde ciddi olaylar yaşanarak gözaltıları başladı.
ALİ KOÇ'TAN 'GEREKİRSE BİR ALT LİGE DÜŞECEĞİZ'
Fenerbahçe kulübü, Trabzonspor maçı sonrasında 2-9 Nisan taraihinde yapılacak olağanstü genel kurulda utbol takımın ligden çekilmesi durumlarının değerlendirileceğine dair kararın masaya yatırılacağı belirtildi. Koç, gerekirse bir alt lige düşeceğiz iadelerini kullanılırken her gün ölmektense bir gün öleceğiz ama geleceğimiz kullanacak açıklamalarında bulundu.
UEFA'DAN CEZA SONRASI KARAR
Tahhütlere aykırı olarak hareket edilmesiyle kulüplerin tescilinin iptal edilmesiyle beraber mücadelelerde iştirak ettirilmeyeceği belirtildi. Yetki TFF'de bulunurken her ne kadar olmayacağı düşünülsede konu lisans iptaline ve amatör lige düşürülmeye kadar gidileceği söylendi.
UEFA müsabakalarından diskalifiye edilmesi durumunda durumun nasıl devam edeceği yönünde düzenlemeye gidildi. Yaşanan durum grup aşamasında gerçekleşirse tüm puanların silineceği ve önceki tüm müsabakaların geçersiz sayılacağı yönünde bilgi verildi. Fakat, özellikle ‘grup aşamasında’ olmasında işlemler görülüyor. Yani grup aşaması sonrası bir diskalifiye durumunda önceden toplanan puanların silineceğine ilişkin bir durum yer almamaktadır.
OLASI DURUMLARA ETKİLER
Kulübün alt lige düşmesi durumunda hukuki ve finansal açıdan sonuçlar yaşanırken alt ligde yabancı sınırı düşürülerek birçok futbolcunun ismi yer almayabilir. Futbolcuların imzaladığı sözleşmelerde ise küme düşme durumunda oyuncunun serbest kalacağı bilgisi verildi. Kulüp borsasında bulunan şirketle beraber uğranılan zararlardan ötürü ligden çekilme kararı alınarak liglerin ertelenmesi ya da iptal olmasının mümkn olmadığının altı çizildi.
Trendyol Süper Lig 30. haftasında pazar günü Fenerbahçe 2-3 Trabzonspor'u mağlup ederken bitiş düdüğü sonrasında istenmeyen olaylar yaşandı. Bordo lacivertli takımın taraftarları sahaya inerken Fenerbahçe'nin galibiyet sevinci yarıda kaldı. Fenerbahçeli oyunculara eline korner direği ile koşan taraftarlar görülürken saha içerisinde ciddi olaylar yaşanarak gözaltıları başladı.
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