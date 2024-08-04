Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe'nin Lille Maçı Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe, Lille ile Şampiyonlar Ligi öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, antrenmanlarını hızlandırdı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:02
Fenerbahçe'nin Lille Maçı Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe, Lille Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, 6 Ağustos Salı günü Fransa'nın Lille ekibiyle yapacağı ön maç için hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda teknik direktör Jose Mourinho eşliğinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın devamında, pas organizasyonlarına geçildi ve idman, taktiksel ile bireysel çalışmalarla sona erdi.

Son Antrenman Yarın

Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenman sonrası hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14:00’te Fransa’ya hareket edecek.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!