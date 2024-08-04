Fenerbahçe'nin Lille Maçı Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe, Lille Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, 6 Ağustos Salı günü Fransa'nın Lille ekibiyle yapacağı ön maç için hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Hazırlıklar Devam Ediyor
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda teknik direktör Jose Mourinho eşliğinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın devamında, pas organizasyonlarına geçildi ve idman, taktiksel ile bireysel çalışmalarla sona erdi.
Son Antrenman Yarın
Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenman sonrası hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14:00’te Fransa’ya hareket edecek.