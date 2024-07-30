Fenerbahçe'nin Lugano Maçındaki Önemli Anlar

Fenerbahçe'nin Lugano Karşısındaki Maç Notları

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano takımını konuk etti. Teknik direktör Jose Mourinho, ilk karşılaşmaya göre kadroda bir değişiklik yaptı.

Mourinho'dan Kadro Değişikliği

Mourinho, Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen önemli karşılaşmada, ilk maçta 11'de yer alan Ryan Kent'i yedek soyundurarak Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü. Kalede Livakovic yer alırken, savunma hattı Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluştu. Orta sahada Rade Krunic ve Fred Rodrigues ikilisi görev aldı. Kenarlarda ise Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Forvet arkasında Sebastian Szymanski, gol yollarında ise Edin Dzeko bulunuyordu.

Saint-Maximin'in İlk Maç Heyecanı

Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe formasıyla ilk kez yedek soyunarak sahaya çıkma heyecanı yaşadı. Geçtiğimiz maçta sakatlığı nedeniyle yer almadığı kadroda, bu kez yedek kulübesinde oturdu.

Ferdi Kadıoğlu'nun Yeni Rolü

Sol bek Ferdi Kadıoğlu, bu maçta sol açık olarak sahaya çıkmayı tercih etti. Mourinho, ilk maçta Ferdi'yi sonradan oyuna sokmuştu, fakat bu kez hücumda değerlendirme kararı aldı.

Krunic Eleştirileri Umursamıyor

Rade Krunic, eleştirilere rağmen bu karşılaşmada ilk 11'de yer aldı. Bosna Hersekli futbolcu, ilk maçtaki performansıyla eleştirilse de deneyimli teknik adam Mourinho, onu yine kadroya dahil etti.

Jose Mourinho'ya Yoğun İlgi

Mourinho, Kadıköy'deki ilk resmi maçında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Stadyuma adım attığında kendisine sevgi gösteren taraftarlar, uluslararası üne sahip teknik adamı alkışlarla karşıladı.

Taraftar Desteği Tam Dokunuş

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezonun ilk resmi maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünler tamamen dolmuşken, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdiler.

Fenerbahçe'nin bu önemli mücadelesi, oyuncuların sergilediği performans kadar, taraftarların desteğiyle de akıllarda kaldı.