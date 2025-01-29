Fenerbahçe'nin Midtjylland Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Midtjylland Maçı İçin Belirlenen Kadro

UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında, yarın Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ile cezalı durumdaki Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat kadroda yer almadı.

Diğer yandan, sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla birlikte antrenman yapan İsmail Yüksek, Midtjylland maçının kadrosuna alındı.

Fenerbahçe, bugün saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Danimarka'ya hareket etti. Kadroda şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat

Ertuğrul Çetin

Engin Can Biterge

Çağlar Söyüncü

Alexander Djiku

Yusuf Akçiçek

İsmail Yüksek

Fred

Şükür Toğrak

Mert Hakan Yandaş

Sebastian Szymanski

Zeki Dursun

Yiğit Emir Ekiz

Dusan Tadic

Cengiz Ünder

İrfan Can Kahveci

Allan Saint-Maximin

Edin Dzeko

Youssef En-Nesyri

Cenk Tosun

Fenerbahçe'nin tüm gözleri, Midtjylland karşısında play-off için mücadele edecekleri zorlu maçta olacak.