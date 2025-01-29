Fenerbahçe'nin Midtjylland Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Midtjylland Maçı İçin Belirlenen Kadro
UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında, yarın Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ile cezalı durumdaki Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat kadroda yer almadı.
Diğer yandan, sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla birlikte antrenman yapan İsmail Yüksek, Midtjylland maçının kadrosuna alındı.
Fenerbahçe, bugün saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Danimarka'ya hareket etti. Kadroda şu isimler yer alıyor:
- İrfan Can Eğribayat
- Ertuğrul Çetin
- Engin Can Biterge
- Çağlar Söyüncü
- Alexander Djiku
- Yusuf Akçiçek
- İsmail Yüksek
- Fred
- Şükür Toğrak
- Mert Hakan Yandaş
- Sebastian Szymanski
- Zeki Dursun
- Yiğit Emir Ekiz
- Dusan Tadic
- Cengiz Ünder
- İrfan Can Kahveci
- Allan Saint-Maximin
- Edin Dzeko
- Youssef En-Nesyri
- Cenk Tosun
Fenerbahçe'nin tüm gözleri, Midtjylland karşısında play-off için mücadele edecekleri zorlu maçta olacak.