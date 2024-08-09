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Fenerbahçe'nin Sezon Öncesi Performansı: Hızlı Başlangıç ve Gol Yollarında Etkililik

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonuna hazırlık sürecinde 8 maç yaparak 5 galibiyet elde etti ve etkileyici bir gol performansı sergiledi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:18
Fenerbahçe'nin Sezon Öncesi Performansı: Hızlı Başlangıç ve Gol Yollarında Etkililik

Fenerbahçe’nin Sezon Öncesi Performansı

Sarı-lacivertli ekip, 2024-2025 sezonu için hazırlıklarını sürdürürken toplamda 8 maça çıkarak 5 galibiyet elde etti. Bu süreçte 3 resmi ve 5 hazırlık karşılaşması yapıldı.

Hazırlık Maçları

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlıklara Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Romanya'nın Petrolul Ploieşti takımıyla oynadığı 2-1'lik galibiyetle start verdi. Ardından, Avusturya kampında toplam 3 hazırlık maçı oynandı.

Avusturya Kampı ve Sonuçlar

Bu kamp sürecinde:

  • Fenerbahçe - Admira Wacker : 1-1
  • Fenerbahçe - Hajduk Split : 0-1
  • Fenerbahçe - Strasbourg : 4-0

Fenerbahçe, bu birçok rakibine karşı taraftarının desteğiyle etkili bir performans sergiledi.

Hull City Maçı ve Performans

Sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasını, ünlü teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde oynayan Fenerbahçe, Hull City'yi Kadıköy’de 5-1 mağlup etti. Bu, taraftarlarının önünde aldığı ilk önemli galibiyet oldu.

Avrupa Arenasında Başarı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşarak, ilk maçı deplasmanda 4-3 kazanmayı başardı. Rövanşta ise 2-1'lik bir skorla bir üst tura yükseldi. Ancak 3. eleme turunda, Lille karşısında 2-1'lik mağlubiyetle elendi.

Gol Yollarında Başarı

Fenerbahçe, bu sezon öncesi maçlarda hücum hattıyla dikkat çekti. Toplamda 8 maçta 19 gol attı, ancak kalesinde 10 gol gördü. Bu maçlarda özellikle Petrolul Ploieşti ile oynadığı karşılaşmada 2, Strasbourg maçı sırasında ise 4 gol buldu.

Sonuç

2024-2025 sezonuna hazırlık sürecinde Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa’da önemli adımlar atarak, gelecek için umut verici bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’nin Oynadığı Maçlar ve Sonuçları

MaçSkor
Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti2-1
Fenerbahçe - Admira Wacker1-1
Fenerbahçe - Hajduk Split0-1
Fenerbahçe - Strasbourg4-0
Fenerbahçe - Hull City5-1
Lugano - Fenerbahçe3-4
Fenerbahçe - Lugano2-1
Lille - Fenerbahçe2-1

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