Fenerbahçe'nin Sezon Öncesi Performansı: Hızlı Başlangıç ve Gol Yollarında Etkililik

Fenerbahçe’nin Sezon Öncesi Performansı

Sarı-lacivertli ekip, 2024-2025 sezonu için hazırlıklarını sürdürürken toplamda 8 maça çıkarak 5 galibiyet elde etti. Bu süreçte 3 resmi ve 5 hazırlık karşılaşması yapıldı.

Hazırlık Maçları

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlıklara Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Romanya'nın Petrolul Ploieşti takımıyla oynadığı 2-1'lik galibiyetle start verdi. Ardından, Avusturya kampında toplam 3 hazırlık maçı oynandı.

Avusturya Kampı ve Sonuçlar

Bu kamp sürecinde:

Fenerbahçe - Admira Wacker : 1-1

- Admira Wacker : 1-1 Fenerbahçe - Hajduk Split : 0-1

- Hajduk Split : 0-1 Fenerbahçe - Strasbourg : 4-0

Fenerbahçe, bu birçok rakibine karşı taraftarının desteğiyle etkili bir performans sergiledi.

Hull City Maçı ve Performans

Sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasını, ünlü teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde oynayan Fenerbahçe, Hull City'yi Kadıköy’de 5-1 mağlup etti. Bu, taraftarlarının önünde aldığı ilk önemli galibiyet oldu.

Avrupa Arenasında Başarı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşarak, ilk maçı deplasmanda 4-3 kazanmayı başardı. Rövanşta ise 2-1'lik bir skorla bir üst tura yükseldi. Ancak 3. eleme turunda, Lille karşısında 2-1'lik mağlubiyetle elendi.

Gol Yollarında Başarı

Fenerbahçe, bu sezon öncesi maçlarda hücum hattıyla dikkat çekti. Toplamda 8 maçta 19 gol attı, ancak kalesinde 10 gol gördü. Bu maçlarda özellikle Petrolul Ploieşti ile oynadığı karşılaşmada 2, Strasbourg maçı sırasında ise 4 gol buldu.

Sonuç

2024-2025 sezonuna hazırlık sürecinde Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa’da önemli adımlar atarak, gelecek için umut verici bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’nin Oynadığı Maçlar ve Sonuçları