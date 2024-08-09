Fenerbahçe'nin Sezon Öncesi Performansı: Hızlı Başlangıç ve Gol Yollarında Etkililik

Fenerbahçe’nin Sezon Öncesi Performansı
Sarı-lacivertli ekip, 2024-2025 sezonu için hazırlıklarını sürdürürken toplamda 8 maça çıkarak 5 galibiyet elde etti. Bu süreçte 3 resmi ve 5 hazırlık karşılaşması yapıldı.
Hazırlık Maçları
Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlıklara Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Romanya'nın Petrolul Ploieşti takımıyla oynadığı 2-1'lik galibiyetle start verdi. Ardından, Avusturya kampında toplam 3 hazırlık maçı oynandı.
Avusturya Kampı ve Sonuçlar
Bu kamp sürecinde:
- Fenerbahçe - Admira Wacker : 1-1
- Fenerbahçe - Hajduk Split : 0-1
- Fenerbahçe - Strasbourg : 4-0
Fenerbahçe, bu birçok rakibine karşı taraftarının desteğiyle etkili bir performans sergiledi.
Hull City Maçı ve Performans
Sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasını, ünlü teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde oynayan Fenerbahçe, Hull City'yi Kadıköy’de 5-1 mağlup etti. Bu, taraftarlarının önünde aldığı ilk önemli galibiyet oldu.
Avrupa Arenasında Başarı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşarak, ilk maçı deplasmanda 4-3 kazanmayı başardı. Rövanşta ise 2-1'lik bir skorla bir üst tura yükseldi. Ancak 3. eleme turunda, Lille karşısında 2-1'lik mağlubiyetle elendi.
Gol Yollarında Başarı
Fenerbahçe, bu sezon öncesi maçlarda hücum hattıyla dikkat çekti. Toplamda 8 maçta 19 gol attı, ancak kalesinde 10 gol gördü. Bu maçlarda özellikle Petrolul Ploieşti ile oynadığı karşılaşmada 2, Strasbourg maçı sırasında ise 4 gol buldu.
Sonuç
2024-2025 sezonuna hazırlık sürecinde Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa’da önemli adımlar atarak, gelecek için umut verici bir performans sergiledi.
Fenerbahçe’nin Oynadığı Maçlar ve Sonuçları
|Maç
|Skor
|Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti
|2-1
|Fenerbahçe - Admira Wacker
|1-1
|Fenerbahçe - Hajduk Split
|0-1
|Fenerbahçe - Strasbourg
|4-0
|Fenerbahçe - Hull City
|5-1
|Lugano - Fenerbahçe
|3-4
|Fenerbahçe - Lugano
|2-1
|Lille - Fenerbahçe
|2-1