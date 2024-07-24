Fenerbahçe'nin Tur Hedefi: Taraftar Desteğiyle İleriye

İsviçre'nin Lugano ekibine karşı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 4-3 galip gelen Fenerbahçe, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Mourinho'dan Zemin Açıklaması

Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, zeminle ilgili endişelerini dile getirerek, "Maçtan önce zemin konusunda mazeret sunmak istemedim. Sentetik zemin zor. Futbolcular da zorlandı. Bu koşullarda oynamak kabul edilemez," şeklinde konuştu. Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki çalışmalarını da değerlendiren Mourinho, "Kulüp, burada en iyi kadroyu oluşturmak için büyük çaba sarf etti. Zor durumlar yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz ama takımımızın güçlü bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Dzeko: “Avantajlı Durumdayız”

Takım kaptanı Edin Dzeko, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Sentetik zeminde oynamak zor, ancak avantajlı bir durumdayız. İlk yarıda yavaş başladığımızı hissettim ama ikinci yarıya daha iyi bir performansla başladık. Üç gol yememiz olumsuz ama hala tur için avantajlı durumdayız," dedi.

Dzeko, Mourinho ile geçmişte tanıştıklarını hatırlatarak, "Mourinho büyük bir karakter. Onun burada olması harika bir durum. İki kelimeyle açıklamak mümkün değil. Her yönüyle dikkat çekici bir figür,” diyerek teknik direktörlerinin oyuncuları üzerindeki etkisini vurguladı.