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Fenerbahçe'nin Yeni Fenerium Tırları Teslim Edildi

Fenerbahçe Kulübü, yeni mobil Fenerium tırlarını teslim aldı. Başkan Ali Koç, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:55
Fenerbahçe'nin Yeni Fenerium Tırları Teslim Edildi

Fenerbahçe'nin Yeni Fenerium Tırları

Fenerbahçe Kulübü, Fenerium mobil mağazaları için gerekli olan yeni tırlarının teslimatını gerçekleştirdi. Bu önemli etkinliğe, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman katıldı.

Ali Koç'tan Önemli Açıklamalar

Törende konuşan Ali Koç, Samet Köse tarafından geliştirilen projenin önemine vurgu yaparak, "Harcamanız çok, paranız yok ise böyle projeler geliştirmeniz gerekiyor. Bu araç yüzde 100 yerli. Fenerbahçe'nin farkı, taraftarlarının cömertlik göstermesidir. Bu tırlar Fenerium'a hayırlı olsun" dedi. Koç, Fenerium'un başarılı satış performansından da bahsetti ve yıllık karlarının 3 milyon avrodan 27-28 milyon avroya çıktığını belirtti.

Fenerium'un Geçmişi ve Yenilikleri

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da, Fenerium tırlarının 20 yıldır yollarda olduğunu hatırlatarak, armayı ve formayı tüm Türkiye'ye ulaştırma hedeflerini vurguladı. Esin Güral Argat ise Fenerium'un, sarı-lacivertli taraftarların kulübe olan bağını temsil ettiğini ve tırların yenilendiğini söyledi.

Ford Trucks'ın Katkısı

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, Fenerbahçe'nin spor alanındaki başarılarına değinerek, bu özel araçların Fenerbahçe ve Ford Trucks'ın ortak değerlerini yansıttığını belirtti.

Etkinliğin sonunda, Ali Koç'a Ford'un Eskişehir fabrikasında tırların üretiminde katkıda bulunanların imzalarının bulunduğu plaket ve tırların maketleri hediye edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Fenerbahçe Kulübünün lisanslı ürünlerini taraftarlarıyla buluşturan mağaza zinciri Fenerium'un...

Fenerbahçe Kulübünün lisanslı ürünlerini taraftarlarıyla buluşturan mağaza zinciri Fenerium'un mobil mağazaları için kullandığı yeni tırların teslimi Dereağzı'nda bulunan Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Kamp Tesisleri'ndeki törenle yapıldı.

Fenerbahçe Kulübünün lisanslı ürünlerini taraftarlarıyla buluşturan mağaza zinciri Fenerium'un...

Fenerbahçe Kulübünün lisanslı ürünlerini taraftarlarıyla buluşturan mağaza zinciri Fenerium'un mobil mağazaları için kullandığı yeni tırların teslimi Dereağzı'nda bulunan Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Kamp Tesisleri'ndeki törenle yapıldı.

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