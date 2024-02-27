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Fenerbahçe'nin yeni starı Mert Hakan Yandaş oldu

Mert Hakan Yandaş üstün performans göstermeye devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:23
Fenerbahçe'nin yeni starı Mert Hakan Yandaş oldu

Mert Hakan Yandaş alkışlarla karşılandı! Takımın yeni gözdesi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'NİN YENİ GÖZDESİ YANDAŞ OLDU

Sarı lacivertli takıma geldiği ilk günden itibaren inişli çıkışlı performans gösteren Mert Hakan Yandaş başarılı performans sergileyebilmek için çalışmalarını sürdürdü. Yandaş, Kasımpaşa karşılaşmasında performansıyla göz doldurmayı başardı. 27. haftada Kasımpaşa ile karşılaşma yapan Fenerbahçe 2-1'lik galibiyet puanlarını aldı. Mert Hakan Yandaş performansıyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Kasımaşa takım analizinde başarılıydı. İyi baskı yaptılar. Orada zayıf kaldık. Hafta içi değerlendireceğiz. Hocamızın da eksikliklerimizi anlatacağını düşünüyorum. Oyunu güçlendirmemiz gerekiyor, farkındayız. Galip gelmek son 11. haftada önemli. İki haftadır anlamlı galibiyetler bizi mutlu ediyor. İnşallah galibiyetler devam eder, her maç bizim için final. Her maç aynı coşkuyla devam etmek istiyoruz, kazandığımızda mutluyuz. İç sahada puan kayıplarının problem olacağını düşünmüyorum, bunlar olabilir. Deplasmanda bütün maçları kazanıyoruz. Oyunumuzu güçlendirmek gerekiyor. Bunun farkındayız. 

yeni gözde isim mert hakan yandaş oldu

Bugün olan tribün olduğu sürece iç sahada kozumuz büyük. Geçtiğimiz hafta söylediklerimin değeri anlaşıldı. Anlam kazandı. Fenerbahçe birlik olduğu sürece yıkılması imkansız olan bir camia. Bunu bir kere daha gösterdik. Bugün taraftarımıza da ayrı şekilde teşekkür etmek istiyorum, maç sonuna kadar iyi oynamasak bile arkamızdalardı. Uzun zamandır forma şansı bekliyorum. Kendimi hazır tutmak için uğraşıyorum. 2-3 ay sonra ilk Adana maçıyla şans yakaladım. Hocamız bugünleri hesapladığını söylemişti. Sabırlı olmam gerektiğine ve iyi şeyler olacağına inandı. Samandıra'da birlikte olduğumuz için dışarıdan görünmeyen şeyleri biz görebiliyoruz. Zor zamanlarda yanımda olan herkese teşekkür ederim. Daha hiçbir şey başardık sayılmaz.' Sarı lacivertli takımda oyuncular kariyerlerinin zirvesine tırmanırken Mert Hakan Yandaş sakatlığı sebebiyle uzun süre yeşil sahadan uzak kaldı. Kayseri maçı son anlarında oyuna girdi ama itirazlar sonrasında kendisi ve Fred oyundan atıldı. Olaydan sonra Mert Hakan Yandaş'ın performansı birçok eleştiriye sebep oldu ancak Yandaş çalışmalarını azimle sürdürdü. Ara transfer döneminde takımdan gitmesine kesin olarak bakılan isimlerden biri olan Yandaş, çalışmalarının karşılığını aldı. Kasımpaşa maçında sahaya girdi ve frikik golüyle takdirleri toplamayı başardı. 

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