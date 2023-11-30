Fenerbahçe Nordsjaelland Maçı Ne Zaman, Nerede, Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe, Nordsjaelland’ı yenip liderliği garantilemek istiyor. Maç 30 Kasım Perşembe saat 23:00’te Exxen’den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu.

Fenerbahçe Nordsjaelland Maçı Ne Zaman, Nerede, Nasıl İzlenir?
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Nordsjaelland Fenerbahçe Maçı Ne Zaman ve Nerede İzlenebilir?

UEFA Konferans Ligi H Grubu’nda heyecan devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, bugün Danimarka’nın Nordsjaelland takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, grupta liderliği garantilemek için mücadele edecek. İşte, maçla ilgili tüm detaylar…

Nordsjaelland Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta Başlayacak?

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 23:00’te başlayacak.

Nordsjaelland Fenerbahçe Maçı Hangi Platformda Yayınlanacak?

Nordsjaelland Fenerbahçe maçını canlı olarak izlemek isteyenler, Exxen platformuna abone olmalı. Maç, Exxen’den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe’nin Muhtemel 11’i Nasıl Olacak?

Fenerbahçe’nin sahaya çıkması beklenen 11’i şöyle:

  1. Livakovic
  2.  Osayi
  3. Samet
  4. Ooesterwolde
  5. Ferdi
  6.  İsmail Yüksek
  7.  Crespo
  8. Dusan Tadic
  9.  İrfan Can
  10.  Szymanski
  11.  Edin Dzeko
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