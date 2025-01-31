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Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile Anlaştı! Savunmaya Güç Katıyor

Fenerbahçe, Sırp futbolcu Ognjen Mimovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Takıma katılmasıyla büyük heyecan yarattı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:33
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile Anlaştı! Savunmaya Güç Katıyor

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Kadrosuna Kattı!

Fenerbahçe Kulübü, Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'i kadrosuna dahil ettiğini resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla Kızılyıldız arasında yapılan anlaşma ve transfer süreci hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz," ifadeleri yer aldı.

Mimovic'ten İlk Açıklamalar

Transferin ardından Ognjen Mimovic, duygularını dile getirerek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum," dedi.

Ognjen Mimovic'in transferi, Fenerbahçe'nin kadrosuna yaptığı önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor.!

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