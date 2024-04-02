Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul özeti: Süper Kupa ve Ligden çekilme kararı ertelendi

Fenerbahçe Kulübü'nün tarihi kongresinde, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar, TFF'nin geç gelen disiplin sevkleri ve Süper Lig'de yaşanan gelişmeler sebebiyle ligden çekilmeme kararı alındı. Ancak bu karar 3 ay ertelendi. Kongre aynı zamanda Süper Kupa finaline katılmamayı ve U19 takımıyla çıkmayı oylayacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurulda yaptığı açıklamada, ligden çekilme kararını 3 ay sonraki genel kurula kadar rafa kaldırdıklarını belirtti. Ayrıca, Süper Kupa finaline katılmama veya U19 takımıyla çıkma seçeneklerinin değerlendirileceğini ifade etti.

Koç'un açıklamalarından bazıları şu şekildedir:

"2 Nisan akşamına kadar Urfa seyahat planı yapmayın, bilet almayın diye. En sonunda 2 Nisan gecesindeyim. Aynı çağrıyı yine yapıyorum. Urfa'ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin. İki opsiyonumuz var, biri Süper Kupa maçına hiç çıkmamak birisi ise U19 ile çıkmak.

Yaptığımız görüşmelerde radikal bir karar alınacaksa Süper Kupa ile başlanmalı dendi. Ben buna arkadaşlarımla beraber sonuna kadar katılıyorum. İlkesel sebeplerle katılıyorum. Ülke puanı, vatan millet Sakarya diyeceksin, helal olsun diyeceksin, ondan sonra da 'rakibiniz kabul etmedi' diyeceksin. Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin, Karagümrük kabul etmezse ne olur diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'ü hallediyorsunuz, Galatasaray'ı halledemiyorsunuz öyle mi! Sen buranın amirisin, vereceksiniz kararı geçeceksiniz. 15 Mart'a kadar Süper Kupa tarihini bekleseydiniz.

Lanetli midir nedir bu Süper Kupa, bir türlü dikiş tutturamadı. Avrupa'da oynayan, rakibimiz olan takımların federasyonları takvimi değiştirecek, bizim federasyonumuz vatan millet derken Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek Fenerbahçe'nin hem şampiyonluk hem Avrupa yoluna taş koyacak.

Çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki. Bir karar vermeliyiz, Süper Kupa maçına hiç çıkmama veya U19'la çıkma. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya katılamama. Yöneticilere 1-3 yıl hak mahrumiyeti, bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok, onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız."

Kongre açılışında Ali Koç'un sert açıklamaları da dikkat çekti. Koç, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük ailesi olduğunu vurgulayarak, yaşanan gelişmeleri eleştirdi ve camiayı desteklemeye çağırdı.

Son olarak, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen toplantı öncesinde Ali Koç ve futbol A takımının teknik direktörü İsmail Kartal tribünlere alkışlarla karşılandı. Başkan Koç'un doğum günü olması sebebiyle tribünlerden özel bir pankart açıldı. Kongre sürecinde başkan adayı Sadettin Saran da hazır bulundu ve önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Kongrenin en önemli kararları şunlar:

Süper Lig'den çekilme kararı 3 ay ertelendi. Bu süre zarfında TFF ve diğer yetkililerden gerekli adımların atılması beklenecek.

Süper Kupa finaline katılmama veya U19 takımıyla çıkma kararı kongrede oylanacak.

Fenerbahçe, Süper Kupa'ya çıkmazsa Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya katılamama, yöneticilere 1-3 yıl hak mahrumiyeti ve mali yaptırımlar gibi riskler var.