Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulunda Yönetim Yetkileri Onaylandı

Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda reddedilen maddeler tekrar sunularak kabul edildi; Sadettin Saran ve yönetimine geniş yetki verildi. 2.124 üye katıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 13:56
Reddedilen maddeler üyelerin oyuyla kabul edildi

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kongre üyeleri, mevcut başkan Sadettin Saran ve yönetim kuruluna talep edilen yetkileri verdi. Toplantı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Önceki olağanüstü seçimli genel kurulda reddedilen maddeler bu kez detaylı şekilde üyelere aktarıldı. Yapılan konuşmaların ardından maddeler tek tek görüşülüp ayrı ayrı oylamaya sunuldu ve üyeler söz konusu maddeleri oy çokluğuyla kabul etti.

Eski başkan Ali Koç yönetiminde yer alan ve kongreye katılan yöneticiler de maddelerin tamamına evet oyu verdi.

Kabul edilen maddeler:

1. Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı) hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

2. Kulübün amacı ve menfaatleri doğrultusunda İstanbul ili Ataşehir ilçesi Kayışdağı mahallesi 1845 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile İstanbul ili Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy mahallesi 3343 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Emlak Konut GYO AŞ ile yapılan/yapılacak gelir paylaşımı, taahhüt ve benzeri usullere dayalı satış dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması hususunda yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

3. Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

4. Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

5. Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

Genel kurula, 2 bin 124 üye katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

