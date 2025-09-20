Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Chobani Stadı'nda Başladı

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulu Chobani Stadı'nda açıldı; divan başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçildi, faaliyet raporları ve bütçeler oylanacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:33
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Çalışmalarına Başladı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, Chobani Stadı'nda düzenlenen törenle başladı. Genel kurul, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'in konuşmasıyla açıldı.

Açılış Konuşması ve Vurgular

Pekin, üyelerin ve taraftarların kulübün kaderine yön vermek için bir araya geldiğini belirterek, "Bugün yalnızca sandığa oy atmak için değil, bu kulübün onurunu ve geleceğini sahiplenmek için bir aradayız" ifadelerini kullandı. Pekin, Fenerbahçe'nin sahada olduğu kadar masada da mücadele ettiğini, maruz kalınan haksızlık ve kumpas girişimlerine rağmen kulübün dimdik ayakta kalacağını vurguladı.

Pekin konuşmasında ayrıca şunları söyledi: "Vereceğimiz kararlar yalnızca önümüzdeki yılları değil evlatlarımıza bırakacağımız mirası belirleyecektir. Bizim omuzlarımızda 118 yıllık bir onurun yükü vardır. Bugün buradan çıkacak irade yalnızca sahaya yansımayacak, Fenerbahçe'nin Türk sporundaki ağırlığını, adalet arayışındaki kararlılığını, uluslararası alandaki gücünü de gösterecektir."

Divan Seçimi ve Gündem

Yapılan oylama sonucunda kongre divan başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçildi. Mosturoğlu, divan başkanlığına seçilmesinin ardından üyelere teşekkür etti ve kongre gündemini oylara sundu. Gündem oy birliğiyle kabul edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurul resmi olarak çalışmaya başladı.

Raporlar, İbra ve Bütçe Oylamaları

Genel kurulda yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak; başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulunun ibra edilip edilmeyeceği üyelerin oylarına sunulacak. Ayrıca, iki dönemlik bütçe okunacak ve oylanacak: 1 Mart 2024 - 31 Mayıs 2024 ile 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025.

Pekin, birlik ve kararlılık çağrısı yaparak, "Seçimden kim çıkarsa çıksın hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin adı Fenerbahçe'dir, kaptanı tarihimizdir, rotası yarınlardır" sözleriyle genel kurula son noktayı ekledi.

