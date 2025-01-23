Fenerbahçe, Olimpik Lyon Karşısında Kadro Değişikliklerine Gitti

Fenerbahçe ve Olimpik Lyon Maç Notları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, son lig maçındaki kadrosuna göre 4'ü zorunlu olmak üzere 5 değişiklik yaptı.

Kadroda Önemli Değişiklikler

Mourinho, Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Mert Müldür'ü cezası nedeniyle kullanamadı. Ayrıca, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın UEFA listesinde yer almadığı için takımda yer almadı. Deneyimli hocanın yedek kulübesine çektiği bir diğer isim ise Edin Dzeko oldu.

Maç Kadro Detayları

Olimpik Lyon karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Mourinho, üçlü savunmasında Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek yer aldı. Orta alanda Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues, kenar oyuncuları olarak ise Bright Osayi-Samuel ve Sebastian SzymanskiDusan Tadic ile İrfan Can Kahveci yer alırken, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri tercih edildi.

Yusuf Akçiçek İlk 11'de

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, bu sezon ilk kez bir Avrupa maçında ilk 11'de sahaya çıktı. 18 yaşındaki futbolcu, daha önce sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa karşısında ilk 11'de yer almıştı.

6 Oyuncu Eksik

Fenerbahçe, Lyon karşısında toplamda 6 oyuncusunu kullanamadı. Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve kaleci Dominik Livakovic kadroda yer almadı. Ayrıca, Mert Müldür Athletic Bilbao maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle, Samet Akaydın ise yine sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Yangın Kurbanları İçin Saygı Duruşu

Fenerbahçe Kulübü, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatlarını kaybedenleri unutmadı. Sarı-lacivertli futbolcular, ısınmaya "Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun." yazılı pankartla çıkarken, tişörtlerinde de aynı ifadenin İngilizcesine yer verdiler. Maç öncesinde saygı duruşunda da bulunuldu.

Altyapıdan 4 Genç Oyuncu Yedekte

Kadroda yaşanan eksiklikler nedeniyle Fenerbahçe, altyapıdan 4 genç oyuncuyu yedek kulübesinde sahaya sürdü. Kaleci Engin Can Biterge, orta saha oyuncuları Şükür Toğrak ve Zeki Dursun ile kanat oyuncusu Yiğit Emir Ekiz, Lyon karşısında yedekte bekledi.