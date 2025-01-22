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Fenerbahçe, Olimpik Lyon Maçına Hazır: Antrenman Tamamlandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Antrenman esnasında saygı duruşu yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 16:55
Fenerbahçe, Olimpik Lyon Maçına Hazır: Antrenman Tamamlandı

Fenerbahçe, Olimpik Lyon Maçına Tam Hazırlıkla Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Olimpik Lyon ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcuların 5’e 2 ile sürdürdüğü idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek antrenmanda yer almadı.

Saygı Duruşu

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip, Kartalkaya’daki otel yangını nedeniyle antrenman öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında yarınki maç öncesinde de saygı duruşu gerçekleştirileceğini vurguladı ve antrenman öncesi de bu saygı duruşunu yapma kararı aldıklarını belirtti.

Şimdi tüm gözler, Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon ile oynayacağı maça çevrildi.

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