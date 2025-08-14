DOLAR
Fenerbahçe, Omar Fayed'i FC Arouca'ya kiraladı

Fenerbahçe, 22 yaşındaki Omar Fayed'i satın alma opsiyonuyla Portekiz ekibi FC Arouca'ya kiraladı; kulüp oyuncuya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diledi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:12
Fenerbahçe, Omar Fayed'i FC Arouca'ya kiraladı

Fenerbahçe, Omar Fayed'i FC Arouca'ya kiraladı

Kiralama ve beklentiler

Fenerbahçe, Mısırlı genç futbolcu Omar Fayed'i Portekiz Ligi ekiplerinden FC Arouca'ya kiraladığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi. Transfer, genç futbolcunun daha fazla süre alarak deneyim kazanması amacıyla gerçekleştirildi.

"Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadesine yer verilen açıklama, Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun gelişimine verdiği önemi vurguladı.

