Fenerbahçe, Omar Fayed'i FC Arouca'ya kiraladı
Kiralama ve beklentiler
Fenerbahçe, Mısırlı genç futbolcu Omar Fayed'i Portekiz Ligi ekiplerinden FC Arouca'ya kiraladığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi. Transfer, genç futbolcunun daha fazla süre alarak deneyim kazanması amacıyla gerçekleştirildi.
"Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadesine yer verilen açıklama, Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun gelişimine verdiği önemi vurguladı.