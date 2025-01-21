Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Umana Reyer ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Opet, Umana Reyer'i Ağırlayacak

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu beşinci maçında yarın İtalya'nın Umana Reyer takımını konuk edecek. Müsabaka, Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Namağlup Yolda Devam Ediyorlar

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk turda 6'da 6 yapan sarı-lacivertliler, ikinci turda da oynadığı 4 maçı kazanarak namağlup yollarına devam ediyor. İtalya temsilcisi Umana Reyer ise önceki turda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde ederken, bu turda şu ana kadar oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı.

İlk Maçta Fenerbahçe Galip Geldi

Sarı-lacivertliler, ikinci turda deplasmanda Umana Reyer'i 79-71 yenmişti. Bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olacak.