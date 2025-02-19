Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Yarı Finalinde Beretta Famila'yı Yenerek Avantaj Sağladı

Fenerbahçe Opet, Beretta Famila'yı 86-80 mağlup ederek yarı finalde önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:24
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Yarı Finalinde Beretta Famila'yı Yenerek Avantaj Sağladı

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Aldı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Beretta Famila takımını deplasmanda 86-80 mağlup etti. Bu zafer, sarı-lacivertli ekibe önemli bir avantaj sağladı.

Mücadele Detayları

Karşılaşma, İtalya'nın Vicenza kentindeki Livio Romare Spor Salonu'nda gerçekleşti. Fenerbahçe, ilk periyodu 24-17 önde tamamlayarak başlangıçta üstünlüğü elinde tuttu. Soyunma odasına ise 44-30’luk bir skorla girdi.

İkinci yarıda da skor avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreği 58-49 önde geçmeyi başardı. Son bölümde de kontrolü elinde tutarak 86-80’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Emma Meesseman'ın Performansı

Müsabakada Emma Meesseman, attığı 29 sayıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Onun performansı, takım arkadaşlarına da moral kaynağı oldu.

Rövanş Maçı Bilgisi

Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Opet’in bu önemli galibiyetle birlikte rövanş için avantaj sağlaması bekleniyor.

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