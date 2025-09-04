DOLAR
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Opet, FIBA Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Ligi şampiyonluğu sonrası Metro Enerji Spor Salonu'nda Miguel Mendez yönetiminde yeni sezon çalışmasına başladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 18:04
Şampiyonlar Metro Enerji Spor Salonu'nda ilk antrenmanda buluştu

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, geçen sezonu FIBA Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Ligi şampiyonluklarıyla tamamlamanın ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezonun ilk antrenmanı Metro Enerji Spor Salonu'nda, başantrenör Miguel Mendez yönetiminde gerçekleştirildi.

Milli takımlarda bulunan ve Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) mücadele eden oyuncuların yer almadığı idman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, şut çalışmasıyla noktalandı.

Sezonun ilk antrenmanına dair FBTV'ye açıklamalarda bulunan başantrenör Miguel Mendez, takım kimyası üzerine çalışmak istediklerini vurguladı:

"Şu an için WNBA'den dolayı çok oyuncumuz yok. Bugün 4-5 A takım oyuncumuz var ama bizim öncelikli hedefimiz takım oluşturmak. Etap etap gitmemiz lazım. Dolayısıyla önce takım kimyası üzerine çalışıp onu pekiştirmemiz gerekiyor. Açıkçası çok da vaktimiz yok. O yüzden sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Genç oyuncularımız hazırlık döneminde bizler için çok önemli. Tabii ki de tecrübe eksiklikleri var ki bu da çok doğal ama biliyorum ki onlar da çok iyi insanlar. Bu seviyeleri de yapacaklardır ama ilk hazırlık döneminde onlara çok ihtiyacımız var. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır."

