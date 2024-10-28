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Fenerbahçe Opet, Villeneuve d'Ascq LM'yi Ağırlıyor

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Avrupa Ligi'nde Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 10:37
Fenerbahçe Opet, Villeneuve d'Ascq LM'yi Ağırlıyor

Fenerbahçe Opet'in Önemli Maçı

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nda dördüncü haftasında yarın Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak.

Maç Bilgileri

Müsabaka, Metro Enerji Salonu'nda gerçekleştirilerek saat 19.00'da başlayacak.

Grup Durumu

Fenerbahçe Opet, geçtiğimiz hafta deplasmanda KGHM takımını 90-88 mağlup ederek gruptaki bütün karşılaşmalarını kazanmış durumda ve liderlik koltuğunda oturuyor. Öte yandan, Villeneuve d'Ascq LM, oynadığı tüm maçı kaybederek son sırada yer alıyor.

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