Fenerbahçe Opet, Villeneuve d'Ascq LM'yi Ağırlıyor

Fenerbahçe Opet'in Önemli Maçı
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nda dördüncü haftasında yarın Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak.
Maç Bilgileri
Müsabaka, Metro Enerji Salonu'nda gerçekleştirilerek saat 19.00'da başlayacak.
Grup Durumu
Fenerbahçe Opet, geçtiğimiz hafta deplasmanda KGHM takımını 90-88 mağlup ederek gruptaki bütün karşılaşmalarını kazanmış durumda ve liderlik koltuğunda oturuyor. Öte yandan, Villeneuve d'Ascq LM, oynadığı tüm maçı kaybederek son sırada yer alıyor.